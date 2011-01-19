Вёрстка одной страницы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок373 просмотра

Нужно сверстать одну страницу, имеющую два состояния (меню скрыто, меню открыто), показанные в приложениях. PSD предоставлю.

0) блоки меню - независимы, кол-во позиций - не фиксированно.

1) минимальный js: по щелчку по экрану становятся видно второе состояние (эффекты не требуются).

2) при наведении на кнопки соцсетей они меняют цвет

3) блок внутри экрана сделать как отдельный div.

блочно, кроссбраузерно, всё что можно - в css.

CSSJavaScript
14 лет назад
os
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$30
2 дня
Хорошая вёрстка и в срок.
Хороший заказчик. Приятный в общении. Быстрая оплата. Всем доволен. Мой "+".

Заявки фрилансеров

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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