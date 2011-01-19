Вёрстка одной страницы

Нужно сверстать одну страницу, имеющую два состояния (меню скрыто, меню открыто), показанные в приложениях. PSD предоставлю.

0) блоки меню - независимы, кол-во позиций - не фиксированно.

1) минимальный js: по щелчку по экрану становятся видно второе состояние (эффекты не требуются).

2) при наведении на кнопки соцсетей они меняют цвет

3) блок внутри экрана сделать как отдельный div.

блочно, кроссбраузерно, всё что можно - в css.