Мультибраузерность, исправление ошибок Joomla 1.5

Некорретное отображение сайта в седьмом и шестом "Осле", и, соответственно, во всем остальном, что на них строится - AVANT и т.п.

Проверка на корректность в других проводниках.

По сути, для профи работы совсем немного, ибо "Хромой", "Опера" и "Рыжий Лис Мурзилла", а также последний "Осел" все отображают, вроде бы, корректно.

Сайт на Joomla, посему стили прописаны в отдельных файлах.

Ссылку на сайт даю в личку по заявке.