Мультибраузерность, исправление ошибок Joomla 1.5

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки143 просмотра

Некорретное отображение сайта в седьмом и шестом "Осле", и, соответственно, во всем остальном, что на них строится - AVANT и т.п.

Проверка на корректность в других проводниках.

По сути, для профи работы совсем немного, ибо "Хромой", "Опера" и "Рыжий Лис Мурзилла", а также последний "Осел" все отображают, вроде бы, корректно.

Сайт на Joomla, посему стили прописаны в отдельных файлах.

Ссылку на сайт даю в личку по заявке.

Joomla
14 лет назад
trainer_ussr
Сергей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Прекрасный исполнитель! За сутки сотрудничества четко выполнил задачи по правке css файла для мультибраузерности сайта. Весьма рекомендую!
Отлично сработались, были мелкие замечания но в кратчайшие сроки были выполнены, Спасибо за работу и за гонорар! +10 Заказчику!

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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