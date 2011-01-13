Думаешь, что умеешь верстать сайты под Joomla + VM? Тогда для тебя есть работа. www.smartsmell.ru - нужно порезать и натянуть на движок новый макет. Стоит учесть также то, что изменений в нем ...
Закончить шаблон Joomla
Нужно закончить создание шаблона на джумле. Задача простая и срочная. Пишите в личку. Бюджет 5$ Оплата ВМ после выполнения.
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