Закончить шаблон Joomla

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки169 просмотров

Нужно закончить создание шаблона на джумле. Задача простая и срочная. Пишите в личку. Бюджет 5$ Оплата ВМ после выполнения.

Joomla
14 лет назад
4pin
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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