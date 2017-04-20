Вики-разметка для группы Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки207 просмотров

Требуется сделать вики-разметку для группы Вконтакте, включая вёрстку внутренних (примерно 5) страниц.

Дизайн имеется.

14 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

socialkin
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Всё сделано качественно и в срок, спасибо! Сотрудничество продолжили в дальнейшем.
Адекватный заказчик. Всё ок.

Заявки фрилансеров

socialkin
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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