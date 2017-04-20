socialkin

Сергей Социалкин socialkin

 
38 летУкраина/Ровно
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Вики-разметка для группы Вконтакте
Всё сделано качественно и в срок, спасибо! Сотрудничество продолжили в дальнейшем.
Адекватный заказчик. Всё ок.
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