Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Сергей Социалкин
socialkin
socialkin
38 лет
Украина
/
Ровно
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
Bisetrix
41 год
Россия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
97 отзывов
$15
10 баллов
7 лет назад
Вики-разметка для группы Вконтакте
Всё сделано качественно и в срок, спасибо! Сотрудничество продолжили в дальнейшем.
Адекватный заказчик. Всё ок.
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар