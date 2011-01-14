Нужно создать сайт о прогнозах как здесь www.betteam.ru/ но только намного проще!

Сделать нужно только вкладку прогнозы, всё остальное не нужно!

в максимально упрощенном варианте.

Исполнителю отправлю ТЗ

Как Вы уже поняли в основном на сайте должна присутствовать биллинговая система WebMoney и Яндекс Деньги.

И стандартные формы как регистрация и добавление новостей.