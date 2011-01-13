Поправить шаблон DLE

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки163 просмотра

Нужно сделать вход и регистрацию в окне как тут bananastreet.ru тоесть в окне

DLE
14 лет назад
afterdarknight
Степан 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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