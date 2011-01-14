Сделать таблицу дивами.

Нужно сделать таблицу 5 строк, 2 столбца средствами css, где каждая ячейка - это

. Сделать обычную таблицу таблицей можно, но в ней нельзя реализовать нужного свойства, поэтому надо сделать дивами.

Сам я CSS не владею. Мои попытки сделать таблицу прилагаются к заданию - там её содержимое, которое необходимо задействовать. Сделать надо в каждой ячейке отступ в 5 пикселей, между ячейками 5 и границу в 1 пиксель.

Пояснение к html-файлу. Таблица дивами вложена в ячейку материнской таблицы. Материнская таблица будет располагаться на странице шириной 560 пикселей.