Сделать таблицу дивами.

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Закрыт13 заявок342 просмотра

Нужно сделать таблицу 5 строк, 2 столбца средствами css, где каждая ячейка - это

. Сделать обычную таблицу таблицей можно, но в ней нельзя реализовать нужного свойства, поэтому надо сделать дивами.

Сам я CSS не владею. Мои попытки сделать таблицу прилагаются к заданию - там её содержимое, которое необходимо задействовать. Сделать надо в каждой ячейке отступ в 5 пикселей, между ячейками 5 и границу в 1 пиксель.

Пояснение к html-файлу. Таблица дивами вложена в ячейку материнской таблицы. Материнская таблица будет располагаться на странице шириной 560 пикселей.

CSSHTML
14 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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