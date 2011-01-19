Верстка psd

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужна верстка с jquery и jquery-ui (табы на странице товара, возможно еще где то).

Обязательно - резиновая валидная кросбраузерная верстка. Попиксельно проверять не буду, но выглядеть должно одинаково во всех популярных браузерах и IE6.

Чтобы повысить свои шансы на победу в тендере пишите ссылки на сверстанные страницы похожей сложности. Выслушаю предложения по созданию шаблона для веб-асиста (цену просьба указать отдельно).

Оплата только СБС или по факту. Без предоплаты.

JPG файлы для оценки в приложении, будет еще одна внутренняя страница.

Пишите вопросы, сроки и стоимость только в проекте, предложения скрыты.