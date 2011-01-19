Верстка psd

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Завершен8 заявок352 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужна верстка с jquery и jquery-ui (табы на странице товара, возможно еще где то).

Обязательно - резиновая валидная кросбраузерная верстка. Попиксельно проверять не буду, но выглядеть должно одинаково во всех популярных браузерах и IE6.

Чтобы повысить свои шансы на победу в тендере пишите ссылки на сверстанные страницы похожей сложности. Выслушаю предложения по созданию шаблона для веб-асиста (цену просьба указать отдельно).

Оплата только СБС или по факту. Без предоплаты.

JPG файлы для оценки в приложении, будет еще одна внутренняя страница.

Пишите вопросы, сроки и стоимость только в проекте, предложения скрыты.

jQuery
14 лет назад
Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Succubus
Ру 
44 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Очень доволен работой. С первого раза, красиво, валидно и без косяков. Мои мелкие хотелки исправлялись так быстро, что я не успевал их проверять. Спасибо большое за помощь.
Спасибо за работу! Отличный заказчик, приятный в общении человек. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Succubus
Ру 
44 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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