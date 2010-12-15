Succubus

Ру Succubus

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
HTML, XHTML, CSS, JavaScript. Качественная кроссбраузерная верстка.

Занимаюсь версткой сайтов.

Знание HTML4.0, XHTML, CSS, JavaScript (jquery).

Качественная кроссбраузерная верстка, соответствие стандартам W3C.

Отзывы заказчиков

alnikolaev
Александр 
61 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$120
10 баллов
14 лет назад
Серия работ по верстке для Русудан Новиковой
JavaScript
Русудан отлично справилась с задачей. Ответственная, быстро реагирует на комментарии. Несколько раз повторять не нужно. Доволен работой. Продолжаю сотрудничество. Рекомендую!
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Новикова Ру (Succubus)
Спасибо, все как всегда отлично! :)
Отличный заказчик, четкое тз, своевременная оплата. Спасибо за работу)
Ответный отзыв
Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Верстка, приватно для Succubus
Все качественно и быстро. Высшие похвалы.
Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Верстка psd
jQuery
Очень доволен работой. С первого раза, красиво, валидно и без косяков. Мои мелкие хотелки исправлялись так быстро, что я не успевал их проверять. Спасибо большое за помощь.
Спасибо за работу! Отличный заказчик, приятный в общении человек. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
alnikolaev
Александр 
61 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Сверстать главную страницу
Отличный специалист! Быстро, качественно, в срок! Рекомендую!
Четкое ТЗ, обсуждение вопросов в процессе работы, своевременная оплата. Прекрасный заказчик, было очень приятно работать.
Ответный отзыв
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от $1
от 1 дня
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