HTML, XHTML, CSS, JavaScript. Качественная кроссбраузерная верстка.
Занимаюсь версткой сайтов.
Знание HTML4.0, XHTML, CSS, JavaScript (jquery).
Качественная кроссбраузерная верстка, соответствие стандартам W3C.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
14 лет назад
JavaScript
Русудан отлично справилась с задачей. Ответственная, быстро реагирует на комментарии. Несколько раз повторять не нужно. Доволен работой. Продолжаю сотрудничество. Рекомендую!
$100
10 баллов
14 лет назад
Спасибо, все как всегда отлично! :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое тз, своевременная оплата. Спасибо за работу)
$40
10 баллов
14 лет назад
Все качественно и быстро. Высшие похвалы.
$100
10 баллов
14 лет назад
jQuery
Очень доволен работой. С первого раза, красиво, валидно и без косяков. Мои мелкие хотелки исправлялись так быстро, что я не успевал их проверять. Спасибо большое за помощь.
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Отличный заказчик, приятный в общении человек. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$20
10 баллов
14 лет назад
Отличный специалист! Быстро, качественно, в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, обсуждение вопросов в процессе работы, своевременная оплата. Прекрасный заказчик, было очень приятно работать.
HTML-верстка
9 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга