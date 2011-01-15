Вёрстка под джумлу.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки127 просмотров

ПРИШЛОСЬ ДЕЛАТЬ САМОМУ :)

Нужно сверстать два проекта и сделать шаблоны. Бюджет магазин до 50$ простой сайт до 30$. Сделать надо быстро и качественно. Оплата после деменстрации на Вашем хостинге. Срок сайт до утра. магазин сутки.

Joomla
14 лет назад
4pin
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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