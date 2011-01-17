Требуется верстка под макет шапки сайта

Я добавил проект "верстка шапки сайта" не дорогой конечно НО, исполнители шли неохотно , задавали тупые вопросы время переносили короче думал все самому делать....НО откликнулся Косован Эдуард (Efemerid) в 3 предложениях объяснил что надо Эдуард тут же все схватил и сделал как я задумал, и еще добавил свои наработки. Спасибо Эдуард Ты настоящий специалист своего дела! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ Константин .г. Уссурийск