Требуется верстка под макет шапки сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки234 просмотра

Здравствуйте! Сайт richtel.ru , требуется верстка под макет шапки сайта, формы регистрации, сама форма есть как видно (выше шапки) бюджет 10 $ с каждым часом цена падает на 1$, время на работы 1-2 часа

14 лет назад
richtel
48 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Efemerid
Эдуард 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Я добавил проект "верстка шапки сайта" не дорогой конечно НО, исполнители шли неохотно , задавали тупые вопросы время переносили короче думал все самому делать....НО откликнулся Косован Эдуард (Efemerid) в 3 предложениях объяснил что надо Эдуард тут же все схватил и сделал как я задумал, и еще добавил свои наработки. Спасибо Эдуард Ты настоящий специалист своего дела! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ Константин .г. Уссурийск
Серьезный заказчик, четкая задача и моментальная оплата. Работать с такими одно удовольствие)

Заявки фрилансеров

Efemerid
Эдуард 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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