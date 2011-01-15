Phpbb верстка и интеграция

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки308 просмотров

Требуется интегрировать html верстку для форума phpbb в виде отдельной темы, либо оформить тему с ноля.

HTML
14 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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