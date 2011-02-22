Правка одного элемента в верстке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки148 просмотров

Здравствуйте,вот,сайт: http://cms4.prgmm.ru/rascet_stoimosti.page

На этой странице в левом меню кликните делимся опытом выпадет из нее пункт вы спрашивали - мы отвечаем !

Хотелось бы этоу плашку сделать резиновой и чуть по шире первоначально, предлагаю сместить чуть влево девушку и уменьшить ее на 25 % и за счет этого расширить плашку. А если попадаются вот такие длинные пункты как здесь :

http://cms4.prgmm.ru/gallery, что бы она автоматом растягивалась и появлялся скролл,конечно по возможности скролла хотелось бы избежать !

Сделать нужно до завтрашнего утра !

Жду ваших предложений !

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Еще раз отлично поработали с Игорем ! Спасибо Большое !!!
С удовольствием работаю с Иваном! Как всегда адекватная задача, за адекватные деньги! :)

Заявки фрилансеров

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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