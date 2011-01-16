Требуется интегрировать html верстку для форума phpbb в виде отдельной темы, либо оформить тему с ноля.
Устранить брак в шаблоне
http://xn----7sbabdexcvc7a4dbxd1f4c.xn--p1ai/ - вот сайт на Джумле. В IE футер отъезжает со своего законного места. Нужно подправить. Называйте цену и срок.
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