Устранить брак в шаблоне

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Завершен6 заявок225 просмотров

http://xn----7sbabdexcvc7a4dbxd1f4c.xn--p1ai/ - вот сайт на Джумле. В IE футер отъезжает со своего законного места. Нужно подправить. Называйте цену и срок.

Joomla
14 лет назад
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Odlord
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$9
1 день
Устранил брак в шаблоне за 10 минут, без проволочек и лишних вопросов. Всем рекомендую, не смотря что исполнитель недавно на этом сайте!я даже не ожидала такой высокой скорости выполнения работы.
Приятно было работать с заказчиком. Быстро и без запинок.

Заявки фрилансеров

Odlord
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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