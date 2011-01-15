Верстка интернет магазина и его настройка

Доброго времени суток ув. Фрилансеры.

Ищу адекватного специалиста для выполнения проекта.

Человека ищу с перспективой дальнейшего сотрудничества.

К сожалению мой прошлый верстальщик нашел постоянную работу(.

Суть проекта.

Есть дизайн интернет магазина одежды, его необходимо сверстать и натянуть на joomla+virtuemart (могу рассмотреть еще и Ваши альтернативные предложения по движкам)

Все это добро необходимо будет настроить и подключить модуль оплат, оплата будет через систему assist.

Регистрация на сайте нужна, т.к. это обязательное условие этой системы.

На подходе еще 2а аналогичных проекта.

Для текущего прошу назвать цену с условием реализации как просто розничного магазина, так и оптово-розничного.

ТЗ и Дизайн есть, платные cms не рассматриваю т.к. не заложены в бюджет.

Бюджеты в 50-80т.р. тоже не рассматриваю, как и предложения от студий, не тратим время друг друга.

Требования к исполнителю

Требования к кандидату: ВМЕНЯЕМОСТЬ.

Наличие вменяемого портфолио, отсутствие отрицательных отзывов

Доступность

Срок выполнения вчера, с момента назначения исполнителем (на раскачку времени нет)

Оплата: любым способом.

Предоплаты нет.

Если Вы оставляете заявку в этом проекте то соглашаетесь с вышеперечисленными условиями, что б потом не было новостью что нет предоплаты или есть коды протекции.

С уважением Катерина.