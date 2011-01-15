Добрый день всем. нужно сверстать сайт по готовому дизайну. Чтобы получился шаблон для джумлы 1.5. натягивать на джумлу не надо. Только сверстать
Верстка интернет магазина и его настройка
Доброго времени суток ув. Фрилансеры.
Ищу адекватного специалиста для выполнения проекта.
Человека ищу с перспективой дальнейшего сотрудничества.
К сожалению мой прошлый верстальщик нашел постоянную работу(.
Суть проекта.
Есть дизайн интернет магазина одежды, его необходимо сверстать и натянуть на joomla+virtuemart (могу рассмотреть еще и Ваши альтернативные предложения по движкам)
Все это добро необходимо будет настроить и подключить модуль оплат, оплата будет через систему assist.
Регистрация на сайте нужна, т.к. это обязательное условие этой системы.
На подходе еще 2а аналогичных проекта.
Для текущего прошу назвать цену с условием реализации как просто розничного магазина, так и оптово-розничного.
ТЗ и Дизайн есть, платные cms не рассматриваю т.к. не заложены в бюджет.
Бюджеты в 50-80т.р. тоже не рассматриваю, как и предложения от студий, не тратим время друг друга.
Требования к исполнителю
Требования к кандидату: ВМЕНЯЕМОСТЬ.
Наличие вменяемого портфолио, отсутствие отрицательных отзывов
Доступность
Срок выполнения вчера, с момента назначения исполнителем (на раскачку времени нет)
Оплата: любым способом.
Предоплаты нет.
Если Вы оставляете заявку в этом проекте то соглашаетесь с вышеперечисленными условиями, что б потом не было новостью что нет предоплаты или есть коды протекции.
С уважением Катерина.
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