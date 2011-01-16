Скруглить углы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки229 просмотров

Надо скруглить углы. Сам могу просто времени нет заниматься. Сделать надо сегодня. Бюджет 5$.

Углы в таблице. Движок джомла т.е. доработка вёрстки.

14 лет назад
4pin
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Сделано быстро и профессионально. Буду обращаться ещё и всем РЕКОМЕНДУЮ.
Спасибо!

Заявки фрилансеров

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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