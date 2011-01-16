Требуется сверстать HTML прототип

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки241 просмотр

Требуется качественно сверстать прототип сайта со всеми требующимися скриптами.

В приложении скрины и ТЗ для прототипа.

Имеется исходник скринов в PSD формате.

Предложения без конкретной цены не будут рассматриваться. Указывайте стоимость и сроки выполнения в заявке.

HTML
14 лет назад
Afflictio
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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