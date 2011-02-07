Верстка медицинской социальной сети

Дмитрий в нашей совместной работе проявил себя как высококвалифицированный специалист и порядочный человек. Особенность нашего проекта была в том, что огромное количество (~120) страниц верстки надо было внедрять каким-то образом на программный движок. Для этого недостаточно было просто сверстать и забыть о проекте. Для такой работы была необходима плотная совместная работа с командой программистов. С этим Дмитрий справился великолепно! На время верстки проекта мы получили не просто профессионального верстальщика, но и полноценного члена нашей команды. Теперь все наши проекты связанные с веб разработкой планирую вести только с этим специалистом.