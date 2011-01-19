Интернет магазин детской одежды. Необходимо модифицировать существующий дизайн (исходники в psd) – изменить логотип (есть новый в векторе), стилизовать шапку и возможно некоторые элементы под новый логотип, сменить шрифтовую палитру на более строгую, нарисовать ...
Верстка страницы
Нужна верстка части страницы по PSD (смотрите в приложении) с использованием js (выбор окон, всплывающие окна), подробнее в личке
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