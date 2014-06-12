Требуется заполнить сайт http://imperia-zvuka.ru/ ( работает на CMS-3) текстовой информацией и фотографиями (указать к ним путь), обьем -20-30 страниц (текстовая информация и фото есть ) + небольшая корретировка + возможно несколько банеров мелкие ...
Wordpress
Добрый
есть такой сайт: escg.fr
на данный момент мы подготовили новый дизайн (можете посмотреть атач) и хотелось бы поставить его на вордпресс.
интересуют цены/сроки.
Выбранный исполнитель
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