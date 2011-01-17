Истравить ошибки в шаблоне Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок209 просмотров

Нужно исправить ошибки в шаблоне. Подробнее расскажу в личке.

Joomla
14 лет назад
serjwl
Сергей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Заполнение сайта (CMS) 20-30стр, текст инф. + фото

    $50

    Требуется заполнить сайт http://imperia-zvuka.ru/ ( работает на CMS-3) текстовой информацией и фотографиями (указать к ним путь), обьем -20-30 страниц (текстовая информация и фото есть ) + небольшая корретировка + возможно несколько банеров мелкие ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка PSD макета

    $50

    Необходимо сверстать макет (главную + 1 внутр.) быстро и качественно, оплата по факту! Возможно постоянное сотрудничество.... Требования верстки: - кроссбраузерность: IE6-8; Opera 10+; Firefox 3+; Chrome 3+; Safari ...

    HTML
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка медицинской социальной сети

    $1500

    Ищем профессионального верстальщика для верстки большого количества страниц социальной сети медицинской тематики. Требования: - опыт верстки под ASP - валидность и кроссбраузерность - чистота ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Горизонтальное меню

    $5

    Необходимо сделать по макету горизонтальное меню с выпадающим горизонтальным подменю. Срочно!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка страницы

    Нужна верстка части страницы по PSD (смотрите в приложении) с использованием js (выбор окон, всплывающие окна), подробнее в личке

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Несложная верстка

    $50

    Верстка главной и внутренних страниц. За внутренние 10 $ за каждую, там буквально два - три элемента меняются.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарезать .psd и натянуть на DLE

    $70

    Есть готовый дизайн в .psd необходимо: 1. Сверстать. Качественно, валидно, кросс-браузерно. 2. Поставить его на движок ДЛЕ. ВНИМАНИЕ!!! В асю ломиться НЕ надо.

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка и несложное программирование двух сайтов

    $250

    Добрый день. Необходимо сверстать и внедрить базовый функционал интернет-магазина для двух сайтов. Исходные условия следующие: 1. Содержательно сайты представляют из себя практически полный аналог вот этого сайта: http://heelmate.ru 2. Дизайн обоих сайтов ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется сверстать HTML прототип

    Требуется качественно сверстать прототип сайта со всеми требующимися скриптами. В приложении скрины и ТЗ для прототипа. Имеется исходник скринов в PSD формате. Предложения без конкретной цены ...

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна верстка одной страницы в html

    $10

    Нужно сверстать одну страницу в хтмл. Работы там на 40 минут. Прошу адекватно указывать цену. Макет покажу всем интересующимся. Заявки скрыты от других пользователей. Спасибо.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад