Грамотное наполнение форума

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Завершен10 заявок360 просмотров

Интересует наполнение форума, ответы на вопросы пользователей. Тематика: Ремонт бытовой техники.

Требуется грамотно отвечать на 50 сообщений в день.

Пишите цену за 1 сообщение.

14 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Yu-web
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$20
1 день
Отлично справляется:) Очень доволен, надеюсь на долгосрочное сотрудничество
Алексей - очень приятный в общении человек и серьезный заказчик, соответственно требует серьезного отношения к работе. Проект оплачивает сполна и даже с небольшими бонусами. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Yu-web
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Был
9 лет назад
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