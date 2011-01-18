Необходим рерайт и размещение описаний спортивных тренажеров, аксессуаров и питания. Я даю ссылки на товары, которые необходимо размещать. Вы делаете рерайт описания, если по ссылке мало информации, то добавляете характеристики ...
Грамотное наполнение форума
Интересует наполнение форума, ответы на вопросы пользователей. Тематика: Ремонт бытовой техники.
Требуется грамотно отвечать на 50 сообщений в день.
Пишите цену за 1 сообщение.
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