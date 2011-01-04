Серия качественных статей на английском

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Закрыт12 заявок298 просмотров

Нужны статьи) На приличном английском - не машинный перевод - это во-первых. Рерайт возможен (сами ищете контент), но только самый что ни на есть глубокий. И если рерайт, то не одной статьи целиком, а компиляция нескольких + переписывание.

Ключевые слова:

youtube downloader

midi to mp3 converter

audio recorder

Для каждого слова (возможно неточное соответствие, вариации - но близкие к тематике) для начала по 3 статьи. Объема 2000-2500 символов. Если будет хороший результат, будем работать еще.

Предлагайте пожалуйста цены.

14 лет назад
shastra
45 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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