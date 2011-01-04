Необходимо написать красивый текст главной страницы для магазина женской одежды.... Рассчитываем на 10$ за 1000 символов... Всего нужно порядка 3000 символов, есть идеи по тексту они во вложении Нужен текст который будет ...
Серия качественных статей на английском
Нужны статьи) На приличном английском - не машинный перевод - это во-первых. Рерайт возможен (сами ищете контент), но только самый что ни на есть глубокий. И если рерайт, то не одной статьи целиком, а компиляция нескольких + переписывание.
Ключевые слова:
youtube downloader
midi to mp3 converter
audio recorder
Для каждого слова (возможно неточное соответствие, вариации - но близкие к тематике) для начала по 3 статьи. Объема 2000-2500 символов. Если будет хороший результат, будем работать еще.
Предлагайте пожалуйста цены.
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