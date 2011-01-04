Пресс-релизы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок413 просмотров

Подготовка пресс-релизов, языки - английский, итальянcкий, немецкий, французский, испанский.

Требование - филологическое образование, или опыт работы в аналогичной сфере.

14 лет назад
HereForJob
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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