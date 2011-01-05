Написать ТЗ для тизерной сети подобной teasernet или bodyclick
Рерайт 20 статей на тему недвижимость
Рерай 20 статей на тему недвижимость, несколько тематик, по 2000 символов каждая статья без пробелов
уникальность 95%
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужны новости про сайты коллективных покупок - 20-30шт / месяц, чтобы по одной новости в день выходило Что писать в новости: можно разное: открылся новый сайт коллективных покупок, какая-то супер мега-акция ...Копирайтинг3 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Подготовка пресс-релизов, языки - английский, итальянcкий, немецкий, французский, испанский. Требование - филологическое образование, или опыт работы в аналогичной сфере.Копирайтинг17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Задача - писать сценарий для юмористических новостей. Говорящая голова + видеопланы. Выпуск - 5 минут. Тематика - бизнес, хайтек, крим. Заказ постоянный. Ваша стоимость за выпуск.Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны 3 статьи для биржи miralinks 1 статья: под анкор: ремонт компьютеров (или ремонт компьютеров в Москве), в стиле - ИТ-тематика статьи. 2 статья: обзор Apple iPad с Вашей точки зрения ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны статьи) На приличном английском - не машинный перевод - это во-первых. Рерайт возможен (сами ищете контент), но только самый что ни на есть глубокий. И если рерайт, то не одной статьи целиком, а компиляция ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо написать красивый текст главной страницы для магазина женской одежды.... Рассчитываем на 10$ за 1000 символов... Всего нужно порядка 3000 символов, есть идеи по тексту они во вложении Нужен текст который будет ...Копирайтинг47 заявокЗакрыт14 лет назад
Интересует наполнение форума, ответы на вопросы пользователей. Тематика: Ремонт бытовой техники. Требуется грамотно отвечать на 50 сообщений в день. Пишите цену за 1 сообщение.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходим рерайт и размещение описаний спортивных тренажеров, аксессуаров и питания. Я даю ссылки на товары, которые необходимо размещать. Вы делаете рерайт описания, если по ссылке мало информации, то добавляете характеристики ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо написать статьи для сайта строительной компании на темы: ремонт, дизайн и т.д.Копирайтинг41 заявкаЗакрыт14 лет назад