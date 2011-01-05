Рерайт 20 статей на тему недвижимость

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт39 заявок583 просмотра

Рерай 20 статей на тему недвижимость, несколько тематик, по 2000 символов каждая статья без пробелов

уникальность 95%

14 лет назад
jhenya-d
Евгений 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужны 20 новостей о сайтах коллективых покупок

    $100

    Нужны новости про сайты коллективных покупок - 20-30шт / месяц, чтобы по одной новости в день выходило Что писать в новости: можно разное: открылся новый сайт коллективных покупок, какая-то супер мега-акция ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Пресс-релизы

    Подготовка пресс-релизов, языки - английский, итальянcкий, немецкий, французский, испанский. Требование - филологическое образование, или опыт работы в аналогичной сфере.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание новостного сценария

    $10

    Задача - писать сценарий для юмористических новостей. Говорящая голова + видеопланы. Выпуск - 5 минут. Тематика - бизнес, хайтек, крим. Заказ постоянный. Ваша стоимость за выпуск.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 3 статьи для miralinks

    Нужны 3 статьи для биржи miralinks 1 статья: под анкор: ремонт компьютеров (или ремонт компьютеров в Москве), в стиле - ИТ-тематика статьи. 2 статья: обзор Apple iPad с Вашей точки зрения ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Серия качественных статей на английском

    Нужны статьи) На приличном английском - не машинный перевод - это во-первых. Рерайт возможен (сами ищете контент), но только самый что ни на есть глубокий. И если рерайт, то не одной статьи целиком, а компиляция ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Текст главной страницы

    $50

    Необходимо написать красивый текст главной страницы для магазина женской одежды.... Рассчитываем на 10$ за 1000 символов... Всего нужно порядка 3000 символов, есть идеи по тексту они во вложении Нужен текст который будет ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Грамотное наполнение форума

    Интересует наполнение форума, ответы на вопросы пользователей. Тематика: Ремонт бытовой техники. Требуется грамотно отвечать на 50 сообщений в день. Пишите цену за 1 сообщение.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт и размещение описаний спортивных товаров.

    Необходим рерайт и размещение описаний спортивных тренажеров, аксессуаров и питания. Я даю ссылки на товары, которые необходимо размещать. Вы делаете рерайт описания, если по ссылке мало информации, то добавляете характеристики ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи для сайта

    Необходимо написать статьи для сайта строительной компании на темы: ремонт, дизайн и т.д.

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад