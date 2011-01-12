jhenya-d

Евгений jhenya-d

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Флеш-баннер для повышения конверсии.
Интересным получился проект. Евгений, приятный в общении. Четко описал задание, высылал картинки с комментариями. Одно удовольствие с ним сотрудничать. 10 баллов!
Сделал так как я этого хотел, берется за незначительные доделки (типа поменять текст) даже после оплаты, рекомендую для требовательных заказчиков
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