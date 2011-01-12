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Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
14 лет назад
Интересным получился проект. Евгений, приятный в общении. Четко описал задание, высылал картинки с комментариями. Одно удовольствие с ним сотрудничать. 10 баллов!
Ответный отзыв
Сделал так как я этого хотел, берется за незначительные доделки (типа поменять текст) даже после оплаты, рекомендую для требовательных заказчиков