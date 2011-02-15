Подправить шаблон WP

$5
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Завершен3 заявки86 просмотров

Подправить шаблона WordPress team на 1.1: Twenty Ten под шаблон основного сайта

Вместо шапки вставить меню и шапку сайта и шрифты

Доступ не даю только ссылку на сайт под который надо сделать, тему вы знаете, высылаете только код "Шапки"

и прописываете шрифты

WordPress
14 лет назад
jhenya-d
Евгений 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

KODEAK
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Хороший специалист, сделал даже больше.

Заявки фрилансеров

KODEAK
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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