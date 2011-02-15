Подправить шаблон WP

Всем привет. Мне нужно перенести шаблон (сверстанный) от монстров - http://cms.template-help.com/prestashop_30254/ на Webassyst. перенос должен быть 100% под WA со всеми его возможностями. Шаблон для Prestashop, но решил что лучше на WA работать ...