Переустановить Drupal 6

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Закрыт3 заявки133 просмотра

Переустановить на чистую Drupal 6, перенести модули, + данные со старой БД (пользователи, контакты)

указывайте цену и сроки. для общения желателен скайп без видео.

Drupal
14 лет назад
tut-78
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров