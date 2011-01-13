Перенос сайта на Wordpress

Требуется опытный программист для переноса сайта на WordPress.

Такие требования:

1. Сайт многопользовательский:

- есть суперадмин, имеющий полный доступ к сайту.

- есть пользователи-админы - управляют своими разделами-блогами, публикуют статьи, могут менять оформление своего раздела (стили, элементы меню), могут добавлять пользователей-авторов для своего блога

- пользователи-авторы - в рамках раздела могут добавлять контент - писать статьи

2. Тема для движка уже есть, нужны будут небольшие доработки в верстке

3. Блоги могут быть на разных языках

4. Нужно установить дополнительные плагины

По сайту будут в дальнейшем и другие задачи.

ВАЖНО: у Вас должен быть опыт решения подобной задачи. В ответе укажите ссылки на примеры своих работ. Также, нужны сроки и стоимость.

Желательно из Украины, но рассматриваются и другие предложения.

Студии не интересуют.

Подробности в дальнейшей переписке.