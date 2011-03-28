Размещение домена на виртуальном сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки138 просмотров

Существовал сайт на виртуальном сервере хостинг провайдера. Последний бесследно канул, бросив заказчика на произвол судьбы.

Данные сайта сохранены в папочке на личном ком-пе.

Зарегистрировали новое доменное имя. Заказали услугу виртуального сервера у нового провайдера. А теперь надо данные из этой папочки разместить на новом виртуальном сервере. Кто может помочь?

Сайт на Joomla. После размещения сайта надо на нем доделать некоторые вещи, для этого будет открыт отдельный проект, но сейчас отдам предпочтение тому исполнителю, кто с Joomla на "ты".

Оплата возможна только через moneybookers в евро.

Вопросы жду на mail [email protected], а предложения - в личку.

Татьяна

Joomla
14 лет назад
Tavi4ka
56 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Задача оказалась намного сложней, чем ожидала. Арсений сделал невозможное!!! Очень и очень ему благодарна!
Татьяна самый приятный заказчик! Очень доволен сотрудничеством. Спасибо! Буду рад работать с ней снова.

Заявки фрилансеров

VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад