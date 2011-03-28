Размещение домена на виртуальном сервере

Существовал сайт на виртуальном сервере хостинг провайдера. Последний бесследно канул, бросив заказчика на произвол судьбы.

Данные сайта сохранены в папочке на личном ком-пе.

Зарегистрировали новое доменное имя. Заказали услугу виртуального сервера у нового провайдера. А теперь надо данные из этой папочки разместить на новом виртуальном сервере. Кто может помочь?

Сайт на Joomla. После размещения сайта надо на нем доделать некоторые вещи, для этого будет открыт отдельный проект, но сейчас отдам предпочтение тому исполнителю, кто с Joomla на "ты".

Оплата возможна только через moneybookers в евро.

Вопросы жду на mail [email protected], а предложения - в личку.

Татьяна