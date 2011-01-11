Поправить кросcбраузерность на сайте Joomla

Всем привет! Нужно исправить ошибку кросбраузерности на сайте сделанном на Joomla. Неправильно отображается модуль s5_image_fader в шапке сайта. Смотрите Explorer 7. Нужно быстренько исправить и проверить, что бы во всех основных браузерах и на мониторах с разным расширение отображалось все корректно.

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