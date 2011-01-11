Разработка интернет-магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок321 просмотр

Требуется сделать несколько магазинов с базовыми функциями на SMARTY (другое не рассматривается). Нужен ответственный человек на большую загрузку - работать нужно постоянно.

Просьба давать примеры не совсем уж простых проектов.

14 лет назад
longd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров