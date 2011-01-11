Сайт знакомств

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок223 просмотра

Нужно сделать сайт занкомвств, дизайн и верстка готова. Нужна програмная часть. Лучше использовать готовый движок.

14 лет назад
dmitrij_z
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров