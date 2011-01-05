Доработки для доски объявлений

Доска на wordpress, тема classipress.

Возможно, для некоторых пунктов есть готовые плагины.

Yo bizo . com - пробелы уберите

1. разбить категории и подкатегории разными списками для удобства добавления объявлений:

a - сначала видна только первая колонка со списком главных категорий

b - после выбора названия категории открывается список с подкатегориями выбранной категории

c - и т.д.

d - когда пользователь дойдет до конца иерархии в категориях, жмет на кнопку "Дальше" и переходит на следующую страницу добавления объявления

(скриншот addlist_1step.jpg)

2. сделать возможность просматривать объявления списком и картинками как здесь http://themeforest.net/category/wordpress (скриншот list-grid.jpg). Когда пользователь выбирает просмотр grid, товары должны отображаться как на скриншоте grid.jpg

3. На странице автора сделать постраничную разбивку и добавить картинки для отображаемых объявлений на страницах авторов

(скриншоты author1.jpg)

4. добавить вверх поиск с кодом гугла - код вышлю дополнительно

Нужно также сделать возможность поиска-фильтра по регионам - какие будут предложения?

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