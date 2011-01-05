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Требуется настройка голого движка друпал
Требуется настройка голого движка друпал. Оптимизация 3-х страниц.
Желаемый результат: визуально привлекательный вид страницы, хорошо оптимизированно под ключевые фразы, перелинковка с главной страницей.
Пишите ваши цены и сроки.
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