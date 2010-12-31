InstantCMS_20101207_v1.7 - требуется установка

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка91 просмотр

InstantCMS_20101207_v1.7 - требуется установка, грамотная настройка : прописать в форуме и объявлениях дерево каталога.. Просьба указывать цены и сроки. Если вы еще не занимались установкой instantCMS_v1.7, то пожалуйста. не пишите.

14 лет назад
kub
55 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров