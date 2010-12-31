PSD натянуть на битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок197 просмотров

Необходимо сверстать макет, как шаблон 1С-Битрикс 8.6.1!

Всего 2 страницы: как обычно - Главная, и на её основе с небольшими изменениями внутренняя

Вот главная - http://vipxo.ru/main.png

В согласии укажите цену и срок.

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14 лет назад
slava_vrn
Вячеслав 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров