Консультация по установке CMS на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок218 просмотров

Требуется личная консультация по установке сайта на платный хостинг (предположительно selectel.ru) на основе платформы 1C-Bitrix и HostCMS. Необходимо получить навыки по установке шаблонов дизайна сайта, наполнения контентом, работе с модулями.

14 лет назад
BensonBoks
Kirill 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Valegio
Valegio Vlad 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо за профессионализм и пунктуальность. Спасибо за доверие к нашей компании и надеюсь наше сотрудничество будет продолжаться.

Заявки фрилансеров

Valegio
Valegio Vlad 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад