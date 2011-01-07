В сайт автомобильной тематики CMS Joomla, нужно встроить каталог авто, сконфигурировать егои настроить. От Вас сроки и цена, начинающих и без отзывов прошу не беспокоить. Схема каталога прилогается. ...
Консультация по установке CMS на хостинг
Требуется личная консультация по установке сайта на платный хостинг (предположительно selectel.ru) на основе платформы 1C-Bitrix и HostCMS. Необходимо получить навыки по установке шаблонов дизайна сайта, наполнения контентом, работе с модулями.
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