Здравствуйте, коллеги. С наступающим новым годом всех. Есть небольшая работа - есть вёрстка. Её надо натянуть на джумлу. Цена до 1500 WMR или ЯД - на Ваш выбор. Срок - ...
Приватно для Колмыченко Ден (maverick_den)
Натянуть вёрстку на CMS Joomla
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