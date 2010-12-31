Приватно для Колмыченко Ден (maverick_den)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка125 просмотров

Натянуть вёрстку на CMS Joomla

Joomla
14 лет назад
showbizstudio
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
14 лет назад
$50
1 день
Всё ок. Сотрудничеством доволен.
Хороший заказчик, оплата без проблем, четкая постановка задачи, качественные исходники для работы. Всегда бы так было!

Заявки фрилансеров

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
14 лет назад