Выпадающее меню для joomla-сайта

Есть сайт на joomla. Меню (горизонтальное) в шаблоне оформлено так:

Нужно сделать подпункты выпадающими. Пробовал "прикрутить" ddsmoothmenu, все работает, но дизайн поплыл. Нужно или доработать направление ddsmoothmenu, или что-то сделать с существующем меню.

Оплата webmoney предпочтительна. Могу и на тлф. перевести. В СПб могу отдать наличными.

Связь по icq.