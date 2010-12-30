Выпадающее меню для joomla-сайта

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки152 просмотра

Есть сайт на joomla. Меню (горизонтальное) в шаблоне оформлено так:

Нужно сделать подпункты выпадающими. Пробовал "прикрутить" ddsmoothmenu, все работает, но дизайн поплыл. Нужно или доработать направление ddsmoothmenu, или что-то сделать с существующем меню.

Оплата webmoney предпочтительна. Могу и на тлф. перевести. В СПб могу отдать наличными.

Связь по icq.

Joomla
14 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kort
40 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$17
1 день
Саша выполнил задание быстро и точно. И далее буду с ним сотрудничать. Спасибо тебе,Саша!
Четко поставлена задача, оплата в срок. рекомендую...

Заявки фрилансеров

kort
40 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад