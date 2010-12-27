Сверстать шаблон на Joomla 1.5.x

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Закрыт9 заявок242 просмотра

Здравствуйте!

Нужно сверстать шаблон на Joomla 1.5.x

Сроки 1-2дня.

Вид шаблона - во вложении http://files.mail.ru/ORW7O4?t=1.

Жду ваших предложений.

Joomla
14 лет назад
fokin
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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