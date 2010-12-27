Нужно сделать сайт на шаблоне джумлы - скрыть некоторые блоки, разместить лого, все это настроить и запустить на хостинге. Проект уже начат предыдущим исполнителем, но не доделан. У хостера шаблон уже протестирован. ...
Сверстать шаблон на Joomla 1.5.x
Здравствуйте!
Нужно сверстать шаблон на Joomla 1.5.x
Сроки 1-2дня.
Вид шаблона - во вложении http://files.mail.ru/ORW7O4?t=1.
Жду ваших предложений.
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