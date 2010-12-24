Необходима помощь по Джумле в нескольких вопросах - например, проблемы с установкой некоторых расширений.
Доработка интернет-магазина на simpla cms
Ищу разработчика, имеющего опыт работы с simpla cms.
Необходимо внести ряд изменений на действующий проект hardsoda.ru
Оставляйте Ваши контакты, для дальнейшего обсуждения.
А также ссылки на примеры Ваших работ.
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