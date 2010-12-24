Доработка интернет-магазина на simpla cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка120 просмотров

Ищу разработчика, имеющего опыт работы с simpla cms.

Необходимо внести ряд изменений на действующий проект hardsoda.ru

Оставляйте Ваши контакты, для дальнейшего обсуждения.

А также ссылки на примеры Ваших работ.

14 лет назад
fedorovalexey
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров