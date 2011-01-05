Приватный проект для Виталий Офат (Gia-WEB)

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка167 просмотров

Сделать верстку.

Натянуть дизайн на Drupal

упрощаете меню Панели управления, что бы не было ничего лишнего.

убираете надпись, что это был Drupal, чтоб заказчик не догадался.

Делаю предоплату по ВебМани в размере 1500 рублей, как вы и просили.

Остальное, перевожу после завершения вами работу.

Drupal
14 лет назад
Nocker
Лев 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$200
10 дней
Я остался очень доволен сотрудничеством с Виталием. Проект был выполнен в срок и достаточно качественно, дополнительные пожелания с моей стороны были все учтены. Выбирал этого человека исходя из отзывов, а уже потом создавал проект. Поэтому теперь и сам рекомендую!
Очень хороший человек и замечательный заказчик. Твердо знал, чего хотел и получил желаемое. Спасибо Вам и огромных успехов на новом сайте!

Заявки фрилансеров

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад