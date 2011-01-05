Приватный проект для Виталий Офат (Gia-WEB)

Я остался очень доволен сотрудничеством с Виталием. Проект был выполнен в срок и достаточно качественно, дополнительные пожелания с моей стороны были все учтены. Выбирал этого человека исходя из отзывов, а уже потом создавал проект. Поэтому теперь и сам рекомендую!