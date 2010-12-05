Nocker

Лев Nocker

 
42 годаРоссия/Красноярск
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Свободный фрилансер

Все работы портфолио на сайте - http://redbox24.ru/

Каждый сайт уникален, и я постараюсь сделать его ярким и запоминающимся.

При разработке дизайна, я уделяю внимание юзабилити, дружественности интерфейса, а также требования оптимизаторов сайта.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
Alexiy2
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Аватарка для группы ВКонтакте
Очень доволен результатом. Креативно и красиво выполненная работа.
все хорошо
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $60
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $160
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 6 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 6 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
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