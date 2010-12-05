Свободный фрилансер

Все работы портфолио на сайте - http://redbox24.ru/

Каждый сайт уникален, и я постараюсь сделать его ярким и запоминающимся.

При разработке дизайна, я уделяю внимание юзабилити, дружественности интерфейса, а также требования оптимизаторов сайта.