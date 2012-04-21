Персональный проект для Лигерко Таня

Доброго времени суток! Необходимо разработать фирменный стиль для IT компании: - логотип - визитка - конверт - бланк - папка - брэнд бук (основные положения) Подробности в прекрпленном файле. При возникновении вопросов, с удовольствием на них отвечу по email. Заранее всем спасибо за проявленный интерес!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Татьяна, разработайте мне пожалуйста фирменный стиль.
Логотип, 3-5 вариантов логотипа (можно больше) :)
+ бланк, визитка, конверт.
В принципе все кажется обсудили в переписке :)
Предоплату уже отправил по вебмани.
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