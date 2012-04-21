Персональный проект для Лигерко Таня

$250
Фирменный стильЗавершен2 заявки226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Татьяна, разработайте мне пожалуйста фирменный стиль.

Логотип, 3-5 вариантов логотипа (можно больше) :)

+ бланк, визитка, конверт.

В принципе все кажется обсудили в переписке :)

Предоплату уже отправил по вебмани.

12 лет назад
Nocker
Лев 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$150
5 дней
Татьяна - молодчинка! Быстро и профессионально выполнила работу, и несколько раз редактировала под нужды заказчика. Заказчикам рекомендую, обращаться к Татьяне.
Хороший заказчик и приятный в общении человек. Работа оплачена своевременно. Рекомендую для сотрудничества!
  • Похожие заказы

  • Разработка фирменного стиля IT компании

    $100

    Доброго времени суток! Необходимо разработать фирменный стиль для IT компании: - логотип - визитка - конверт - бланк - папка - брэнд бук (основные положения) Подробности в прекрпленном файле. При возникновении вопросов, с удовольствием на них отвечу по email. Заранее всем спасибо за проявленный интерес!

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Фирменный стиль

    Требуется создание графической и цветовой концепции оформления и разработка собственно элементов самого фирменного стиля: фирменных бланков, визиток, буклета вывески, макетов рекламных акций.

    Фирменный стиль29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать макеты визиток

    Нужно сделать хороший макет визитки. Критерий "хорошести" - мое мнение, так что, возможно, придётся сделать несколько вариантов, пока какой-то не понравится и не будет одобрен. Результат должен быть в кореле 9 и 12. В исходниках с ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фирменный стиль торговой марки "MAXSEM"

    $100

    Дизайн фирменного стиля ( Ф.С.) для компании и торговой марки " MAXSEM ". Разрабатываемый Ф.С. должен включать в себя: - цветовую гамму ( Ц.Г.), в основе которой лежит Ц.Г. с сайта www.maxsem.com.ua ...

    Фирменный стиль3 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна визитная карточка

    $50

    Добрый день, коллеги. Нужно сделать визитную карточку для интернет-проекта. Особых сложностей с ней нет, но хотелось бы чего-нибудь красивого, лаконичного, чтобы смотрелось красиво. Вся информация в тексте, который прикреплен к письму, также прикрепил логотип. Срок - сегодня, и ...

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать фирменный стиль

    Добрый день. Требуется Аналог вот этого : http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/0F/18/989251.jpg Только у нас еще будет диск ( CD ) Дизайн должен быть современный красивый сочный 1.Логотип 2.Лист формата А4 3.Папка для листов формата А4 4.Конверт 5.CD ТЗ в приложении Сроки и суммы проставляйте пожалуйста в заявках - ...

    Фирменный стиль25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    $250

    Требуется разработать фирменный стиль. Тематика - агенство недвижимости. Обязательно наличие портфолио, а так же интересуют сроки и ориентировочной стоимости! Приоритет цена и сроки!

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад