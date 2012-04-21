Персональный проект для Лигерко Таня

Добрый день, коллеги. Нужно сделать визитную карточку для интернет-проекта. Особых сложностей с ней нет, но хотелось бы чего-нибудь красивого, лаконичного, чтобы смотрелось красиво. Вся информация в тексте, который прикреплен к письму, также прикрепил логотип. Срок - сегодня, и ...