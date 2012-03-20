Сделать макеты визиток

Нужно сделать хороший макет визитки. Критерий "хорошести" - мое мнение, так что, возможно, придётся сделать несколько вариантов, пока какой-то не понравится и не будет одобрен.

Результат должен быть в кореле 9 и 12. В исходниках с приложенными шрифтами и в кривых.

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ВАЖНО: Предоплат нет. Оплачивается только полностью выполненная работа.

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

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