Логотип и фирм. Стиль. Приватно для Восток Ольги

Добрый день. Требуется Аналог вот этого : http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/0F/18/989251.jpg Только у нас еще будет диск ( CD ) Дизайн должен быть современный красивый сочный 1.Логотип 2.Лист формата А4 3.Папка для листов формата А4 4.Конверт 5.CD ТЗ в приложении Сроки и суммы проставляйте пожалуйста в заявках - ...