Разработка визитки и фирменного бланка

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Необходимо разработать фирменный бланк (А4) и визитку.
Логотип во вложении (без надписи "медицинское оборудование").
Компания - ООО "ДезМедСан". Сайт: www.dezmedsan.ru
Занимается торговлей медицинского оборудования (утилизационное оборудование), услуги - не главное направление.
Помимо лого на визитке и бланке обязательно должен быть адрес и телефон
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