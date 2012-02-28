Разработка визитки и фирменного бланка

$50
Фирменный стильЗавершен19 заявок1329 просмотров
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#1$50

Необходимо разработать фирменный бланк (А4) и визитку.

Логотип во вложении (без надписи "медицинское оборудование").

Компания - ООО "ДезМедСан". Сайт: www.dezmedsan.ru

Занимается торговлей медицинского оборудования (утилизационное оборудование), услуги - не главное направление.

Помимо лого на визитке и бланке обязательно должен быть адрес и телефон

12 лет назад
rucraft
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
Inna-Mel
Инна 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
Inna-Mel
Инна 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
#1