Фирменный стиль для маленькой ювелирной мастерской

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Здравствуйте!
Мне необходимо разработать фирменный стиль для небольшой ювелирной мастерской.
В фирменный стиль входит:
1. Логотип
2. Визитки (двухсторонние)
3. Сертификат
4. Каталог (1 разворот А4)
5. Буклет (А4 пополам) 2 вида
6. Простой бланк
7. Конверт
8. Приглашение
В наличии много фотографий, которые можно использовать в оформлении буклетов и каталога. А так же есть некоторые идеи по логотипу.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ - договор с ИП или юр. лицом и оплата по безналу.
Цена за проект 9000 р. Цена может быть скорректирована.
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