Фирменный стиль для маленькой ювелирной мастерской

Здравствуйте!

Мне необходимо разработать фирменный стиль для небольшой ювелирной мастерской.

В фирменный стиль входит:

1. Логотип

2. Визитки (двухсторонние)

3. Сертификат

4. Каталог (1 разворот А4)

5. Буклет (А4 пополам) 2 вида

6. Простой бланк

7. Конверт

8. Приглашение

В наличии много фотографий, которые можно использовать в оформлении буклетов и каталога. А так же есть некоторые идеи по логотипу.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ - договор с ИП или юр. лицом и оплата по безналу.

Цена за проект 9000 р. Цена может быть скорректирована.